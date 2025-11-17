Oktay Özdede formayı kaptı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Altay'da bu sezon şans bulmaya başlayan altyapı patentli orta saha Oktay Özdede, adını ilk 11'e yazdırdı. Bahis soruşturmasında ismi yer alan 8 futbolcudan biri olan Oktay, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararı bekliyor.
