Balıkesir’de kaleci sıkıntısı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Balıkesirspor'da 1 numara krizi patlak verdi. İki kaleci Furkan Yardım ile Yasin Berber'in bahis soruşturmasına karışması, keyifleri kaçırdı. Gözler üçüncü kaleci Talha Demirkol'a çevrildi.
