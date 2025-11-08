CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 3. Lig Karşıyaka'dan suni çim önlemi

Karşıyaka'dan suni çim önlemi

Lider Karşıyaka, yarın Ayvalıkgücü deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Karşıyaka’dan suni çim önlemi
Lider Karşıyaka, yarın Ayvalıkgücü deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı. Bu sezon ilk kez suni çimde maça çıkacak yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveyi korumak istiyor.
