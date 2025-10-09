Altay zorlu periyotta

ALTAY, 3. Lig 4. Grup'ta 5 maçta 2 puanla düşme hattında. Önümüzdeki 4 haftada zirve yarışındaki takımlarla karşılaşacak: Evinde Söke, deplasmanda Tire, evinde Karşıyaka ve deplasmanda Kütahya. Altay, bu zorlu maçlarda puan toplayarak üst sıralara çıkmaya hedefliyor.
