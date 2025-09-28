CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 3. Lig Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı

Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynanacak olan Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı. Mücadelede 2. yardımcı hakem olacak Emre Kaya hastaneye kaldırıldı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 16:09
Altay-Eskişehirspor maçının hakemine bıçaklı saldırı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya'nın müsabaka öncesi kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1467'nci Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya (27), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada sol baldırından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kaya kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hafif yaralanan Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yardımcı hakem Emre Kaya'nın sözlü ifadesinde, saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK), Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak'ı yardımcı hakem olarak atadı. MHK'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya'nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır."

