Altay’da Ozan Evrim şoku

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Ozan Evrim Özenç şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki kalecinin sağlık durumu netlik kazandı. Ozan Evrim'in diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle Uşak deplasmanında forma giyemeyen deneyimli eldivenin tedavi süreci kapsamında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
