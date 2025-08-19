Atatürk için saygı forması

İzmir'ın köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı. Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.
İzmir'ın köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı. Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.