DİĞER
Şampiyon olacagız
3. Lig 2. Grup'ta bitime 3 maç kala şampiyonluğa giden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, taraftarlara seslendi. Menaf Kıyanç, "Emeklerimizin karşılığını alacağımız son 2 galibiyet. Biz kalben inanıyoruz. Gün, birlik olma ve buna inanma günü. Şampiyon olacağız. Tüm kalbimle söylüyorum; biz şampiyon olacağız, buna inanıyoruz. Herkes evlerini, dükkanlarını bayraklarla donatsın" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.