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Haberler TFF 3. Lig Şampiyon olacagız

Şampiyon olacagız

3. Lig 2. Grup'ta bitime 3 maç kala şampiyonluğa giden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, taraftarlara seslendi. Menaf Kıyanç, "Emeklerimizin karşılığını alacağımız son 2 galibiyet. Biz kalben inanıyoruz. Gün, birlik olma ve buna inanma günü. Şampiyon olacağız. Tüm kalbimle söylüyorum; biz şampiyon olacağız, buna inanıyoruz. Herkes evlerini, dükkanlarını bayraklarla donatsın" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Şampiyon olacagız
3. Lig 2. Grup'ta bitime 3 maç kala şampiyonluğa giden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, taraftarlara seslendi. Menaf Kıyanç, "Emeklerimizin karşılığını alacağımız son 2 galibiyet. Biz kalben inanıyoruz. Gün, birlik olma ve buna inanma günü. Şampiyon olacağız. Tüm kalbimle söylüyorum; biz şampiyon olacağız, buna inanıyoruz. Herkes evlerini, dükkanlarını bayraklarla donatsın" ifadelerini kullandı.
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