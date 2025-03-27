Erzurumspor hazır kıta

1. Lig'de yarın düşme hattındaki Manisa'yı ağırlayacak Erzurumspor, Iğdır maçı sonrası yaklaşık 1 ay sonra sahasında taraftarıyla buluşacak. Son iki maçını kazanan ligde 3. sıradaki Dadaşlar, kritik karşılaşmada taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.

HER ZAMAN BAŞA YARIŞIRIZ

1. Lig'de play-off hattı içinde bulunan İstanbulspor'da Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, umut dağıttı. Korkmaz, "İstanbulspor, bulunduğu platformda her zaman başa yarışan bir camiadır. Oyun kimliğimizden bir şey kaybetmedik" değerlendirmesini yaptı.

Boluspor'da son 6 maçında tek yenilgi alan Boluspor, playoff iddiasını sürdürebilmek için yarın evindeki Bandırma maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bu kadar puanların yakın olduğu, küme düşme potası ve play-off potasının arasında 3-4 puan farkının olması burada işin ciddiyetini anlatıyor. Allah'a şükrediyorum, 3 maç kazanmışız da yukarıdayız" dedi.