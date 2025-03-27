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Haberler TFF 3. Lig Erzurumspor hazır kıta

Erzurumspor hazır kıta

1. Lig'de yarın düşme hattındaki Manisa'yı ağırlayacak Erzurumspor, Iğdır maçı sonrası yaklaşık 1 ay sonra sahasında taraftarıyla buluşacak.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Erzurumspor hazır kıta

1. Lig'de yarın düşme hattındaki Manisa'yı ağırlayacak Erzurumspor, Iğdır maçı sonrası yaklaşık 1 ay sonra sahasında taraftarıyla buluşacak. Son iki maçını kazanan ligde 3. sıradaki Dadaşlar, kritik karşılaşmada taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.

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1. Lig'de play-off hattı içinde bulunan İstanbulspor'da Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, umut dağıttı. Korkmaz, "İstanbulspor, bulunduğu platformda her zaman başa yarışan bir camiadır. Oyun kimliğimizden bir şey kaybetmedik" değerlendirmesini yaptı.

Boluspor'da son 6 maçında tek yenilgi alan Boluspor, playoff iddiasını sürdürebilmek için yarın evindeki Bandırma maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bu kadar puanların yakın olduğu, küme düşme potası ve play-off potasının arasında 3-4 puan farkının olması burada işin ciddiyetini anlatıyor. Allah'a şükrediyorum, 3 maç kazanmışız da yukarıdayız" dedi.

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