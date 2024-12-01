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Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı! Yenilen gol sonrası...

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı! Yenilen gol sonrası...

Son dakika spor haberleri... TFF 3. Lig'de Karşıyaka'nın Silifke Belediyespor'a konuk olduğu maçta Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takımının yediği bir golün ardından sinirlerine hakim olamadı ve sahaya girerek oyuncusu ile tartıştı. İşte o anlar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 15:53
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Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı! Yenilen gol sonrası...

TFF 3. Lig'in 13. haftasında Karşıyaka, Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşma esnasında şok edici bir olay yaşandı. Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yenilen bir golün ardından öfkesine yenik düştü ve sahaya girerek futbolcusu ile tartıştı. Tecrübeli teknik adam, bu olayın ardından kırmızı kart gördü.

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