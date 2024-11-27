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Haberler TFF 3. Lig Süper Lig benim hayalim

Süper Lig benim hayalim

3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Karşıyaka'nın 6 puan önünde namağlup liderliğini sürdüren Bursaspor'un 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Ahmet İlhan Özek, umut dağıttı. Özek, "Pablo Batalla, takımı çok iyi yönetiyor. Kendisiyle çalışmak mutluluk verici. Futbolu bıraktıktan sonra iyi bir şekilde anılmak isterim. Bursaspor ile Süper Lig'e yükselmek benim hayalim" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Süper Lig benim hayalim
3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Karşıyaka'nın 6 puan önünde namağlup liderliğini sürdüren Bursaspor'un 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Ahmet İlhan Özek, umut dağıttı. Özek, "Pablo Batalla, takımı çok iyi yönetiyor. Kendisiyle çalışmak mutluluk verici. Futbolu bıraktıktan sonra iyi bir şekilde anılmak isterim. Bursaspor ile Süper Lig'e yükselmek benim hayalim" ifadelerini kullandı.
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