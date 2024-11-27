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Süper Lig benim hayalim
3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Karşıyaka'nın 6 puan önünde namağlup liderliğini sürdüren Bursaspor'un 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Ahmet İlhan Özek, umut dağıttı. Özek, "Pablo Batalla, takımı çok iyi yönetiyor. Kendisiyle çalışmak mutluluk verici. Futbolu bıraktıktan sonra iyi bir şekilde anılmak isterim. Bursaspor ile Süper Lig'e yükselmek benim hayalim" ifadelerini kullandı.
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