Acımız büyük

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi. Ağır yaralı bir şekilde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Ersin Aka, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. TFF ve kulüpler de bu vahşeti kınayıp başsağlığı mesajları yayımladı. TFF'den yayımlanan mesajda, "Nesine 3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ersin Aka için başsağlığı mesajı yayımladı: Çorluspor 1947 kulübümüzün teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum.

ERSİN AKA 17 TAKIMDA ÇALIŞTI

29 Mart 1978'de Hatay'da dünyaya gelen Ersin Aka, birçok takımda teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Kariyerine Nazilli Bld.'de yardımcı antrenör olarak başlayan Ersin Aka, Adıyaman, Adana Demirspor, Etimesgut, Adanaspor, Siirt gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2012-13'te Beşiktaş'ta kondisyon antrenörü olarak görev alan Aka, Eskişehir, Adana, Antalya, Giresun gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük tecrübesini Erzin Belediye'de 2018- 19'da yaşadı. Sonrasında ise Ankara Demir, Yeni Mersin İY, Karşıyaka, Van ve son olarak Çorlu 1947'yi çalıştırdı.