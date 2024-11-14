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Ali Yalçın Denizli’de
TFF 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, Sebat karşısında 7-0'lık bir mağlubiyet yaşadıktan sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Yönetim; takımı tanıyan ve daha önce de kritik dönemlerde başarı elde eden Ali Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İmza töreni Futbol Şubeden Sorumlu As Başkan Özkan Dibekoğlu ve Kazım Zoroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
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