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Haberler TFF 3. Lig Bursaspor'da Batalla kasırgası

Bursaspor'da Batalla kasırgası

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bursaspor, yenilgisiz zirvede yer alıyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Timsahlar, Süper Lig'de şampiyon kadronun efsanelerinden Pablo Martin Batalla yönetiminde namağlup devam ediyor. Pazar günü Kırşehir'e konuk olacak yeşil-beyazlılar, Arjantinli teknik adamla çıktığı 9 lig maçında 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası maçını da kazanarak bu kulvarda da yoluna devam ediyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Bursaspor'da Batalla kasırgası
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bursaspor, yenilgisiz zirvede yer alıyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Timsahlar, Süper Lig'de şampiyon kadronun efsanelerinden Pablo Martin Batalla yönetiminde namağlup devam ediyor. Pazar günü Kırşehir'e konuk olacak yeşil-beyazlılar, Arjantinli teknik adamla çıktığı 9 lig maçında 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası maçını da kazanarak bu kulvarda da yoluna devam ediyor.
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