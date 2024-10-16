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Haberler TFF 3. Lig

Düşünmeden kabul ettim

Martin Batalla, “Bursaspor teklifi geldiğinde başka teklifler de vardı ama kulübe olan sevgimden dolayı seçim yapmak kolay oldu” dedi

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Düşünmeden kabul ettim

Bursaspor Teknik Direktör Pablo Martin Batalla, A Spor'a özel röportaj verdi. Hedeflerinden ve Bursaspor sevgisinden bahseden Arjantinli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Bursaspor teklifi geldiğinde başka teklifler de vardı ama kulübe olan sevgimden dolayı seçim yapmak kolay oldu. Kulübün projesinin içinde olmak istedim. Ben Bursaspor taraftarına her zaman müteşekkirim.

ARJANTİN'DE HABER OLUYOR

Kulüpte olduğum zaman da olmadığım zaman da bana sevgi ve saygılarını her zaman gösterdiler. Yaptıkları tarihi bir şey. Arjantin'de bile haberlere çıkıyor. Bir 3. Lig takımı her maç 40 binden fazla taraftara oynuyor, bu da fenomence bir şey." Batalla kendisini Hagi ile kıyaslanması hakkında ise; Batalla kesinlikle değil! Hagi küresel bir yıldız, küresel bir efsane. Hagi, ben 10 yaşındayken, 94 Dünya Kupası'nda Arjantin'i turnuvadan eledi" dedi.

BATALLA: ICARDI MÜTHİŞ OYUNCU

Pablo Martin Batalla, "7 sene burada oynadım, en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekorunu kırmak istedim ama Mauro Icardi geldi ve 2 senede bu rekoru kırdı. Müthiş bir oyuncu. Herkesin onun oyununun keyfini çıkarması lazım. Kalitesi müsait ama milli takımda da çok iyi iki forvet var" yorumunu yaptı.

JOSE MOURINHO 'BİR' EFSANE

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Batalla, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nitelik ve nicelik olarak bir üstünlüğü var. Galatasaray'da şu anda kulübü çok iyi tanıyan bir hoca var. Fenerbahçe'de Mourinho var, bir efsane. Şampiyonluk bence küçük detaylarla belirlenir" dedi.

SÜPER LİG'E DÖNMEK İSTİYORUZ

Bursaspor kalecisi Anıl Atağ, A Spor'a yaptığı açıklamada; "Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş bir takım. Tribünlerde inanılmaz bir aşk var. Bu kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig'e döndürmek istiyoruz. Süper Lig'de en beğendiğim kaleci Fernando Muslera!" diye konuştu.

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