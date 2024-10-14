Levent Eriş'e oyuncusundan yumruk

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi. Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da oynanması planlanan 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı. Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı. Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, bugün saat 14.30'a ertelendi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Uşak'a gelen İnegöl Kafkas kafilesinden 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Başvuru üzerine 11 futbolcu ve 1 yönetici tedavi altına alırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, oyuncuların tükettiği yiyeceklerden numune alındı.

KENDİ HOCASINI YUMRUKLADI

Levent Eriş'e kendi oyuncusu tarafından yumruk atıldı. Amasya'da oynanan Amasyaspor - Balıkesirspor karşılaşması, 90. dakikada yaşanan bir olayla sarsıldı. Balıkesirspor'un genç futbolcusu Yiğit Epözdemir, kendi takımının teknik direktörü Levent Eriş ile yaşadığı bir tartışma sonrasında, beklenmedik bir şekilde teknik direktörüne yumruk attı. Epözdemir, bu hareketinden dolayı kırmızı kart gördü. Yiğit, maç sonu sosyal medyadan yumruk atmadığını dile getirdi.