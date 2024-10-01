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Haberler TFF 3. Lig

Karşıyaka’nın golcüsü, gollerine başladı

Karşıyaka’da ilk iki haftayı suskun geçiren golcü oyuncu İshak Kurt, son iki haftada iki gol atarak takımına skor katkısı vermeye başladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:56
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Karşıyaka’nın golcüsü, gollerine başladı

Karşıyaka'da ilk iki haftayı suskun geçiren golcü oyuncu İshak Kurt, son iki haftada iki gol atarak takımına skor katkısı vermeye başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona etkili bir giriş yapan Karşıyaka, ilk hafta mücadelesinde Kırşehir FSK ile evinde berbere kalsa da, daha sonra Bulvarspor'u deplasmanda 3-0, 23 Elazığ FK'yı iç sahada 2-0 ve son olarak da deplasmanda Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşıyaka büyük umutlarla transfer olan golcü oyuncu İshak Kurt, ligin ilk iki karşılaşmasını boş geçse de, daha sonra oynanan 23 Elazığ FK ile Artvin Hopaspor filelerini sarsarak yeşil-kırmızılı formayla gollerini atmaya başladı. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954 FK ile 22 gol atarak gol krallığı yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibiyle çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Öte yandan Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puanı olan takımlar arasından averajla üçüncü sırada bulunuyor. İzmir ekibi, gelecek hafta konuk edeceği lider Bornova 1877'yi mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puan almayı hedefliyor.

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