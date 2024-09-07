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Bursaspor - Düzcespor maçında ortalık karıştı!

TFF 3. Lig'in ilk haftası Düzce'de olaylı başladı. Bursaspor taraftarları kendisine ayrılan kontenjandan fazla gelince olaylar çıktı. Taraftarlara TOMA ile müdahalede bulunuldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:51
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Bursaspor - Düzcespor maçında ortalık karıştı!

TFF 3. Lig Düzce'de olaylı başladı. Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, deplasmanda Düzcespor'a konuk oldu. Mücadeleye 450 kontenjanlık taraftar ayrılırken, Düzce'ye yaklaşık 5 bin Bursaspor taraftarı geldi. Deplasman tribünü hınca hınç dolunca, stada giremeyen taraftarlar dışarda olay çıkarttı.

Sahaya girmek için bariyerleri yıkmaya çalışan Bursaspor taraftarlarına polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Bursaspor taraftarlarının polis ekiplerine taş ve yabancı maddeler attığı görüldü. Daha sonra yeşil-beyazlı taraftarlar otobüslerine bindirildi. Olaylarda bazı taraftarlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mücadelenin ikinci yarısı beklenmeksizin Bursaspor taraftarları tribünlerden çıkarıldı. Taraftarlar daha sonra güvenlik ekiplerince Düzce dışına çıkarıldı.

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