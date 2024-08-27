Alt liglerde son durum

TFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek. Altyapı oyuncularını da birer birer elinden kaçıran Denizlispor'da 10 numara pozisyonunda oynayan Samet Emre Gündüz gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Samet Emre Gündüz, "Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum" sözleriyle gemileri yakan genç futbolcu yeşil siyahlı ekiple yolları ayırdı. Bu açıklamadan sonra Denizlispor Kulüp Başkanı'ndan yanıt gecikmedi. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız diyen Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Bize inananlarla devam edeceğiz. 'Denizlispor'da oynayacağıma kurye olurum' diyor. Ailesi de aynı şekilde Denizlispor'u istemiyor. Bizi zor zamanda yarıda bırakır. Biz kavgaya gidiyoruz. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız" dedi.

Bursaspor, Kocaelispor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Narin'i renklerine bağladı. Genç maestro, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek sözleşme imzaladı ve resmen Timsah oldu. Kocaelispor, ailesi Bursa'ya yerleşen 2006 doğumlu Eren Narin'in bonservisini; bir sonraki satışından pay alma şartıyla Bursaspor'a verdi.

Sakaryaspor'da Cebrail krizi

Altay ile TFF 1. Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan, Süper Lig'de Konyaspor'da görev yaptıktan sonra sezon başı Sakaryaspor ile sözleşme imzalayan Cebrail Karayel, buna rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu için Amedspor başta olmak üzere Bodrumspor ve Antalyaspor'un devreye gireceği öğrenildi.

Özkaral görevinin başında

Altay'da taraftarların geçtiğimiz hafta istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral, görevinin başında olduğunu vurguladı. Olağanüstü genel kurur kararı almanın kulübe zarar vereceğini dile getiren Başkan Özkaral, "Kim var başkan adayı çıkacak? Sürekli değişimler sponsorluğu da olumsuz etkiliyor. Sürekli başkan değişiyor. Bu yangını söndürecek biri olduğunu tahmin etmiyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum" dedi.

Altınordu hak ettiği yere gelecek.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertlilerin kaptanı Eren Tokat, "Takımın abileri olarak yurt dışından gelen yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden arımıza katılan gençlerimiz var. Bu sezon elbirliğiyle Türkiye'nin Altınordusu'nu hak ettiği yerlere getirmeye çalışıyoruz" dedi. Genç takım olmalarının dezavantaj gibi görülebileceğini fakat bunun öyle olmayacağını dile getiren Eren Tokat, "Genç futbolculardan oluşan bir kadromuz olması bizlere sahada ekstra bir dinamizm katacaktır. Bazılarına göre dezavantaj görünen genç kadromuz bizim için çok büyük avantaj olacak. Bunu herkes sezon içinde görecektir" diye konuştu. 31 yaşındaki savunmacı "Taraftarlarımız gelsinler bize destek olsunlar. Çünkü bu takımda gelecekte bu ülkenin yıldızı olacak futbolcu adayları var. Gelsinler onları hep beraber izleyip görsünler" dedi.