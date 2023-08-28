Emre Bornova'da

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bornova 1877, son olarak Efeler 09 SFK forması giyen Emre Akbulut'u kadrosuna kattı. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor ve Darıca Gençlerbirliği formalarını da giydi. Emre geçen sezon 25 maçta 2 asist yapmayı başarmıştı.
TFF3. Lig 3. Grup ekibi Bornova 1877, son olarak Efeler 09 SFK forması giyen Emre Akbulut'u kadrosuna kattı. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor ve Darıca Gençlerbirliği formalarını da giydi. Emre geçen sezon 25 maçta 2 asist yapmayı başarmıştı.