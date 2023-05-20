Krallık aşkına

Tuzlaspor'u ağırlayacak olan Altay’da tüm takım Portekizli yıldızları Paixao’yu gol kralı yapmak için geri sayıma geçti. Sakarya’dan Kasongo’yla birlikte 19 golü bulunan 38 yaşındaki forvet, 4. krallığının peşinde olacak. Daha önce 1. Lig’de 2018- 2019’dan itibaren üst üste 3 kez gol krallığı yaşadı.
Tuzlaspor'u ağırlayacak olan Altay'da tüm takım Portekizli yıldızları Paixao'yu gol kralı yapmak için geri sayıma geçti. Sakarya'dan Kasongo'yla birlikte 19 golü bulunan 38 yaşındaki forvet, 4. krallığının peşinde olacak. Daha önce 1. Lig'de 2018- 2019'dan itibaren üst üste 3 kez gol krallığı yaşadı.