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Karşıyaka'da Ertuğrul belirsiz

Karşıyaka'da ilk devrenin son maçında sakatlanan Ertuğrul Sancaktutan'ın durumu henüz netleşmedi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 17:21
Karşıyaka'da Ertuğrul belirsiz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka'da ilk devrenin son maçında sakatlanan Ertuğrul'un sahalara dönüş tarihi netleşmedi.

Diz çapraz bağlarında esneme meydana gelip tedavisine başlanan tecrübeli sağ bek bireysel olarak egzersizlere başladı. Ertuğrul, dizinin durumuna göre düz koşulara başlayıp ardından takıma katılacak. Ertuğrul'un tedavisi en az birkaç hafta sürecek.

Takımın bankolarından olup devre arası kamp dönemini kaçıracak futbolcunun ne zaman tekrar hazır olup formasına kavuşacağı ise belirsiz. Kaf-Kaf'ta 11 Aralık'ta oynanan Kütahyaspor deplasmanında sakatlanan kaleci Yusuf da henüz takıma dönemedi. Yeşil-kırmızılı ekip, devre arasındaki hazırlık döneminin ilk özel maçını Cumartesi günü saat 13.00'te Somaspor'la oynayacak.

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