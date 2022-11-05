Haberler TFF 3. Lig Soma zincir kıracak

Soma zincir kıracak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Somaspor, evinde Isparta önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 14.00'te çalacak. Somaspor 15 puanla 12'nci sırada haftaya başladı. Isparta temsilcisi ise 10 puanla düşme hattında.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Soma zincir kıracak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Somaspor, evinde Isparta önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 14.00'te çalacak. Somaspor 15 puanla 12'nci sırada haftaya başladı. Isparta temsilcisi ise 10 puanla düşme hattında.
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