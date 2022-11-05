Muhteşem dörtlü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveyi hedefleyen Karşıyaka'da defans hattı 7 maçtır hiç değişmedi. 7 sezondur stoperde vazgeçilmez ikili olan Cenk ve Metin, altyapıdan çıkan sol bek Özgür ve geçen sezon takıma dahil olan sağ bek Ertuğrul'dan oluşan dörtlü aylardır formayı kaptırmadı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveyi hedefleyen Karşıyaka'da defans hattı 7 maçtır hiç değişmedi. 7 sezondur stoperde vazgeçilmez ikili olan Cenk ve Metin, altyapıdan çıkan sol bek Özgür ve geçen sezon takıma dahil olan sağ bek Ertuğrul'dan oluşan dörtlü aylardır formayı kaptırmadı.