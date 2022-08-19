Haberler TFF 3. Lig Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı"

Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı"

Lig'de mücadele edecek olan Muşspor, yeni sezonda Serdar Sabuncu'ya emanet edilirken, Başkan Kaya, teknik direktörleri Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:45
Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı"

Başkan Nevzat Kaya, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladıklarını belirterek, "Teknik Direktörümüz Serdar Sabuncu ile yeni bir yola çıkıyoruz. Kendisi idealleri olan ve bizi başarıya götürebilecek bir isim. Güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Çok yakında Sayın Sabuncu ile Muşspor Futbol Akademisi'ni kuracağız. Bölgemizin parlayan yıldızı Muşspor'umuza her yerde her zaman sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Serdar Sabuncu ise Kaya'ya ve yöneticilere teşekkür ederek, "Muşspor'u hedeflerine taşımak için bu görevi kabul ettik. Hedefimiz şampiyonluk, takımımızı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Şehrimizin çocukları için ise farklı projelerimiz var. Başkanımızın çok önemli projeleri var ve bu projeleri hayata geçirme noktasında buluştuk. İnşallah Muşspor'u iyi noktalara taşımanın yanında karekterli isimleride futbolumuza kazandırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Serdar Sabuncu'nun ekibinde Serkan Baziya, Kadri Açılmış yardımcı antrenör, Burak Ediz kaleci antrenörü, Berkay Kaptan da Analiz ve Scout antrenörü olarak görev yapacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan dünya devine transfer harekatı! Yıldız isim adım adım Cimbom'a...
Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler ile 4 ay önce evlenmişti kaç aylık olduğu bile ortaya çıktı ortalık sallandı: "Küçük Dinçerler geliyor"
TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları...
Antalyaspor kafilesi açıkladı! Yeni transferler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Turgutlu’da harekat sürüyor
Es-Es'in parolası belli oldu
İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Futboldan önce o vardı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı F.Bahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı 17:59
Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı" Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı" 17:45
Ahmetcan Fırtına'nın tarihine geçti! Yusuf, Gökdeniz ve Fatih... Ahmetcan Fırtına'nın tarihine geçti! Yusuf, Gökdeniz ve Fatih... 17:07
A. Wien F.Bahçe ve Altay'dan özür diledi A. Wien F.Bahçe ve Altay'dan özür diledi 16:51
Antalyaspor kafilesi açıkladı! Yeni transferler... Antalyaspor kafilesi açıkladı! Yeni transferler... 16:18
TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları... TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları... 16:15
Daha Eski
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 15:58
Chelsea Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı! Chelsea Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı! 15:56
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:45
Trabzonspor transferi KAP'A bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'A bildirdi! 15:33
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 15:28
Rosier'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması! Rosier'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması! 15:25