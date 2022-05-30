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Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL

5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran Karşıyaka'nın borcu belli oldu. Eski futbolcusuna çek vererek paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan Kaf-Kaf'ın borcu 1.2 milyar TL'ye indi. Karşıyaka, bu yasağı tamamen açmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL
5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran Karşıyaka'nın borcu belli oldu. Eski futbolcusuna çek vererek paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan Kaf-Kaf'ın borcu 1.2 milyar TL'ye indi. Karşıyaka, bu yasağı tamamen açmayı hedefliyor.
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