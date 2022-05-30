5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran Karşıyaka'nın borcu belli oldu. Eski futbolcusuna çek vererek paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan Kaf-Kaf'ın borcu 1.2 milyar TL'ye indi. Karşıyaka, bu yasağı tamamen açmayı hedefliyor.
5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran Karşıyaka'nın borcu belli oldu. Eski futbolcusuna çek vererek paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan Kaf-Kaf'ın borcu 1.2 milyar TL'ye indi. Karşıyaka, bu yasağı tamamen açmayı hedefliyor.