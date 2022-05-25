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İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

TFF 3. Lig'de heyecan play-off müsabakaları ile devam ediyor. İskenderun FK ile Iğdır FK, play-off finallerinde karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İskenderun FK ile Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:23
İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

İskenderun FK ile Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finallerinde kozlarını paylaşacak. İskenderun FK - Iğdır FK kritik maçta karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKENDERUN FK İLE IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?,

TFF 3.Lig Yükselme Play Off Final mücadeleleri devam ederken; İskenderun FK ile Iğdır FK maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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