Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finallerinde kozlarını paylaşacak. Fethiyespor ile İçel İdman Yurdu kritik maçta karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FETHİYESPOR - İÇEL İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?,

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izlemek için tıklayınız