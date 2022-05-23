Haberler TFF 3. Lig Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

TFF 3. Lig'de heyecan play-off müsabakaları işe devam ediyor. Fethiyespor ile İçel İdman Yurdu, play-off finallerinde karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 3. Lig Play - off

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finallerinde kozlarını paylaşacak. Fethiyespor ile İçel İdman Yurdu kritik maçta karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FETHİYESPOR - İÇEL İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?,

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçını canlı izlemek için tıklayınız

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