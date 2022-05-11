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Güraçar hedefi çizdi

3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "Yeni sezonda hedefimiz açık şekilde şampiyonluk. Planlamayı erken yapıp ve kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takviyelere göre ayrılanlar olabilir" dedi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Güraçar hedefi çizdi
3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "Yeni sezonda hedefimiz açık şekilde şampiyonluk. Planlamayı erken yapıp ve kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takviyelere göre ayrılanlar olabilir" dedi.
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