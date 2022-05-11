Güraçar hedefi çizdi

3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "Yeni sezonda hedefimiz açık şekilde şampiyonluk. Planlamayı erken yapıp ve kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takviyelere göre ayrılanlar olabilir" dedi.
3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, "Yeni sezonda hedefimiz açık şekilde şampiyonluk. Planlamayı erken yapıp ve kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takviyelere göre ayrılanlar olabilir" dedi.