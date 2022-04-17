Haberler TFF 3. Lig 52 Orduspor - Düzcespor CANLI İZLE | 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

52 Orduspor - Düzcespor CANLI İZLE | 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig Grup 2'de 52 Orduspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda '52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 52 Orduspor - Düzcespor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:04
52 Orduspor - Düzcespor CANLI İZLE | 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig Grup 2'nin 35. haftasında 52 Orduspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem A. Turan Emiroğlu yönetecek.

Mücadele öncesi 52 Orduspor, topladığı 53 puanla 4. sırada bulunuyor. 68 puan toplayan Düzcespor ise zirvede yer alıyor.

52 ORDUSPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig Grup 2'nin 35. haftasında oynanacak 52 Orduspor - Düzcespor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve Altaş TV'den canlı yayınlanacak.

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