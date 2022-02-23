Haberler TFF 3. Lig Nevşehir Belediyespor 1-0 Artvin Hopaspor (Maç Sonucu- Maç Özeti)

Nevşehir Belediyespor 1-0 Artvin Hopaspor (Maç Sonucu- Maç Özeti)

TFF 3. Lig 19. hafta erteleme maçında Nevşehir Belediyespor evinde Artvin Hopaspor'u 90+3. dakikada Yıldıray Koçal'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:57
Nevşehir Belediyespor 1-0 Artvin Hopaspor (Maç Sonucu- Maç Özeti)

3. Lig 1. Grup'taki temsilcimiz Nevşehir Belediyepsor, 19. hafta erteleme maçında Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gazi Stadı'nın zeminindeki bozukluk nedeniyle maçları Kayseri'ye alınan Nevşehir Belediyespor, Atatürk Spor Komplesi yan sahadaki ilk maçını Artvin Hopaspor ile yaptı.

Zorlu karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Nafiz Dirikoç ve Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in yanı sıra 200 kadar sporsever takip etti.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın ilk devresinde önemli pozisyonlar yakalayan Nevşehir Belediyespor gole ulaşamazken, 2. devre uzun süre aradığı golü bulamadı.

GOL SON DAKİKADA GELDİ!

90+3'de atılan ara pasında topla buluşan Yıldıray Koçal topu filelerle buluşturarak Nevşehir Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Elde ettiği galibiyetin ardıdan 44 puanla 2. sıraya yükselen Nevşehir Belediyepsor, lider Batman Petrolspor ile aradaki farkı 7 puana düşürdü.

Nevşehir Belediyespor, 24. hafta kapsamında Sancaktepe Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. 27 Şubat Pazar günü oynanacak olan maç, saat 13.00'da başlayacak.

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