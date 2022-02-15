3. ligde 2 maç oynandı

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 25 ve 3. Grup'ta 22. hafta mücadelesi oynanan birer maçla tamamlandı. Bu iki grubun kapanış maçlarında alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Şile Yıldızspor: 2-0. 3. Grup: Fethiyespor-Yeşilyurt Ofspor: 2-3.



TARZAN TAM GAZ DEVAM

Manisa FK, perşembe günü Bandırmaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dar alan oyunları oynayan Ege ekibinde sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu yok. Manisa hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.