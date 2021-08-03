Kaf-Kaf’a engel

Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Sportif Direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihlerde tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Sportif Direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihlerde tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.