Haberler TFF 3. Lig Kaf-Kaf’a engel

Kaf-Kaf’a engel

Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Sportif Direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihlerde tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Kaf-Kaf’a engel
Karşıyaka, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Sportif Direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihlerde tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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