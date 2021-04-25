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Son dakika spor haberi: 2. Lig'e yükseldi

Misli.com 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında sahasında 'u 3-0 mağlup eden , 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 17:44
Son dakika spor haberi: Somaspor 2. Lig'e yükseldi

Misli.com 3. Lig 3. Grup 33. hafta mücadelesinde 'u 3-0 mağlup eden , son hafta öncesinde 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

'ndaki müsabakanın 22. dakikasında ile 1-0 üstünlük kuran Somaspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında penaltıdan ve 82. dakikada 'ın golleriyle skoru 3-0'a taşıyan Somaspor, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Somaspor, grupta son hafta müsabakalarından önce şampiyonluğunu ilan etti.

2018-2019'da 'den 3. Lig'e yükselen Somaspor, geçen sezon play-off finalinde 'a yenilerek 2. Lig vizesi alamamıştı.

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