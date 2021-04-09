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Son dakika spor haberi: profesyonel liglere veda etti

Son dakika spor haberi: , son sırada yer aldığı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Çankaya Futbol Kulübüne 3-2 mağlup olarak 'e düştü. Profesyonel liglere veda eden Manisaspor, Manisa'yı 6 sezon 'de temsil etmişti. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 09:39
Son dakika spor haberi: Manisaspor profesyonel liglere veda etti

Manisa 19 Mayıs Stadındaki karşılaşmada konuğu Ankara temsilcisine karşı müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan , maçı 3-2 mağlup tamamladı.

12 puanla son sırada yer alan Manisaspor'un ligin bitimine 4 hafta kala 'e düşmesi kesinleşti.

, , , , ve gibi isimlerin forma giydiği, ile 'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara olan borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

'de 6 sezon yer aldıktan sonra 2011-2012'de lige veda eden Manisaspor, 2014-2015'te . Lig'den düştükten sonra tekrar bu lige yükselse de . Lig'e kadar geriledi.

Geçen sezon TFF 3. Lig 1. Grup'u son sırada tamamlamasına rağmen liglerde düşmenin kaldırılmasıyla mücadelesini 3. Lig'de sürdüren Manisaspor, bu sezon geride kalan 26 maçta 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

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