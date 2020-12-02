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3. 'de corona engeli! Silivrispor- Muğlaspor maçı ertelendi

Misli.com 3. 'de yarın oynanması gereken Silivrispor-Muğlaspor maçının, ev sahibi takımın bazı idari personel ve futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:44
3. Lig'de corona engeli! Silivrispor- Muğlaspor maçı ertelendi

Muğlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Silivrispor'da 17'si futbolcu 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçın tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Muğlaspor takımının maç için şu an 'da bulunduğu ancak erteleme nedeniyle geri dönüş yolculuğuna başlandığı ifade edildi.

Muğlaspor'da da dün teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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