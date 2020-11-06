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'da teknik direktörlük görevine getirildi!

Karbel 'da alınan kötü sonuçların ardından değişimi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran Karaköprü Belediyespor'da, teknik direktörlük görevine getirildi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 16:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 17:05
Karaköprü Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Dağ getirildi!

Karbel ligde alınan kötü sonuçların ardından takımın başına 'ı getirdi.

Misli.com 3. lig ekibi Belediyespor ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör ile yollarını ayırmıştı. Yapılan teknik direktör arayışlarının sonucunda takımın başına geçtiğimiz yıl da kulübü çalıştıran Şanlıurfalı Teknik Direktör Hüseyin Dağ getirildi.

1 yıldan uzun bir süre kulübü çalıştıran Dağ, geçen sezon 20 hafta takımın teknik direktörlük görevini yürüttü. Tecrübeli teknik adam sezon başı göreve gelen ancak kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidilen Mehmet Şansal'ın yerine takımı yönetecek.

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