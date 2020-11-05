Kale emin ellerde

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor'un kalecisi Akın İsmail Köroğlu, FOTOMAÇ'a açıklamalarda bulundu. Akın İsmail Köroğlu"Batman Petrolspor'da tam bir arkadaşlık ortamı var. Bunu korumamız halinde sezon sonunda mutlu sona ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven kulübün doğru bir organizasyona sahip olduğunu, bunun da işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

ORTAM MÜKEMMEL

"Başkan Abdulvalap Akbaş, teknik direktörümüz Özgür Vurur ve kaleci antrenörümüz Murat Niyazi beni çok istedi. Ben de fazla düşünmeden buraya geldim ve bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Takımdaki ortam mükemmel. Geçen sene Belediye Derincespor'da bu ortamı yakalamış ve play-off oynamıştık. Bu yıl da aynısını Batman Petrolspor'da başarabiliriz"

BİZİ HEP DESTEKLİYOR

"Özgür hoca gerçekten deneyimli bir antrenör bunu yanı sıra futbolcularının hep arkasında olan bir teknik adam. Kaleci antrenörümüz Murat hoca ise; bana ve diğer kaleci arkadaşlarıma daha çok katkı sağlamak için hep yenilikler arayan, hatalarımızı söyleyip bunları düzeltmeye yönelen birisi. Onlarla çalışırken kendimi ve kaleyi emin ellerde hissediyorum. Burada mutluyum"

ARKADAŞLARIMI RAHATLATIYOR

"Günümüzde artık kaleciler defans oyuncusu gibi arkaya atılan toplarda defansa destek oluyor. Ben de bu şekilde oynayan bir kaleciyim. Çabuk olmamın ve kendime her zaman güvenimin olması defans mevkiinde oynayan arkadaşlarımı da rahatlatıyor."