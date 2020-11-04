Haberler TFF 3. Lig Manisaspor Bülent Ataman ile anlaştı

ile anlaştı

Geçtiğimiz 7 haftada 1 puan toplayarak ligin son sırasında yer alan , Teknik Direktör Ahmet Seçgin ile yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın eski kalecilerinden teknik direktörlük görevine getirildi. Ataman, 2003-2008 yılları arasında Manisaspor'un kalesini korumuştu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:48 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:04
Manisaspor Bülent Ataman ile anlaştı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıktığı 7 maçta 1 puan alan ve son sıradan kurtulamayan 'da, Ahmet Seçgin'le yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine, takımın eski kalecilerinden getirildi.

Siyah-beyazlılarda 2003-2008 yılları arasında kaleyi koruyup kulüp tarihinde ilk kez 'e çıkan kadroda da yer alan 46 yaşındaki Ataman, Başkan 'le Tarık Almış Tesisleri'nde bir araya gelerek 12 sene sonra döndüğü kulüple 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Bülent Ataman törende, "Başkanımız Murat Yörük beni aradığında teklifi düşünmeden kabul ettim. Futbolcu olarak ayrıldığım Manisaspor'umuza teknik direktör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyorum. Bugünden itibaren Manisaspor'un başarısı için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya başlayacağız" dedi. Murat Yörük ise "Kulübümüzde efsane olmuş ve Manisaspor sevgisinden hiçbir zaman şüphe etmediğimiz hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim" diye konuştu. Ataman'ın yardımcılıklarını Murat Özkan, Eray Er, Emre Akçekoce ve Aykut Gürler yapacak.

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