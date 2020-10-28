Hekimoğlu’nun zirve aşkı

TFF 3. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:18Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Beyaz Grup'ta Şanlıurfa'yı deplasmanda 2-0 yenerek puanını 9'a yükselten Hekimoğlu Trabzon, gözünü zirveye dikti. Bugün Uşakspor ile sahasında karşılaşacak olan Karadeniz'in parlayan yıldızı Hekimoğlu Trabzon'da başkan Celil Hekimoğlu takıma güvendiğini açıkladı. Tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibe sahip olduklarını belirten Hekimoğlu, "Başarılı bir hocamız ve iyi bir kadromuz var. Trabzonspor'a kaynak oluşturmak için bu kulübü kurduk. Tesisleşmeye önem verdik. Bu yatırımların karşılığını da almak istiyoruz. Uşak maçıyla çıkışımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.