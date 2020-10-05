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ve Kaan Akdam'ı renklerine bağladı

3. Lig takımlarından , kulübün alt yapısında yetişen 19 yaşındaki genç ve son olarak Belediyespor'da forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kaan Akdam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:58
Nazilli Belediyespor Burak Evren ve Kaan Akdam'ı renklerine bağladı

'da alt yapıdan yetişen Burak Eren ve Balçova Belediyespor'dan Kaan Akdam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3. Lig 2. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor kadrosuna iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Nazilli Belediyespor alt yapısında yetişen 10 yıldır kulübün çeşitli alt yaş gruplarında forma giyerek 2018 yılında profesyonel imza atan, orta saha mevkiinde görev alan 19 yaşındaki genç oyuncu ile tekrar 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan futbola 2012 yılında altyapısında başlayan ve 2017-2018 sezonunda belediyespor'a olarak 2,5 sezon amatör olarak hayatına devam eden orta sahanın solunda görev alan 20 yaşındaki Kaan Akdam ile de 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Her iki oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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