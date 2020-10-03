Haberler TFF 3. Lig Manisaspor'a transfer müjdesi! 4 yıllık yasak kalktı

'a transfer müjdesi! 4 yıllık yasak kalktı

Kulübü, 2016 ylından bu yana , futbolcular, vergi ve çeşitli borçları sebebiyle var olan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:12
Manisaspor'a transfer müjdesi! 4 yıllık yasak kalktı

Bir zamanlar 'de mücadele eden ve yetiştirdiği futbolcularla adından sıkça söz ettiren , görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

2016 yılından bu yana , futbolcular, vergi ve çeşitli borçları sebebiyle transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların transfer yasağı kaldırıldı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte sabırla bekleyen 'Tarzanlara' çok teşekkür ediyoruz. , ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancınızı kaybetmeyin Manisaspor yaşayacak" denildi.

BİZE ULAŞIN