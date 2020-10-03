Manisaspor'a transfer müjdesi! 4 yıllık yasak kalktı

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ve yetiştirdiği futbolcularla adından sıkça söz ettiren Manisaspor, transfer yasağı görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

2016 yılından bu yana teknik direktör, futbolcular, vergi ve çeşitli borçları sebebiyle transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların transfer yasağı kaldırıldı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte sabırla bekleyen 'Tarzanlara' çok teşekkür ediyoruz. Manisamıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancınızı kaybetmeyin Manisaspor yaşayacak" denildi.