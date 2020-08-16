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16 Ağustos 2020, Pazar
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5 futbolcuyla pazarlıkta

Karşıyaka 5 futbolcuyla pazarlıkta

3'üncü Lig'de öncesi kadrosundan , , Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen yasaklısı , kontratları biten diğer 5 futbolcuya teklifini sundu.

3'üncü Lig'de öncesi kadrosundan , , Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen yasaklısı , kontratları biten diğer 5 futbolcuya teklifini sundu. Fatih, Mustafa Değirmenci, Anıl, Harun ve takımdaki geleceği belirsiz olan Hakan Kuş'la masaya oturan yeşil kırmızılılar, oyuncularla pazarlığa girişti. Kaf-Kaf, takımın önemli silahlarına yaptığı teklife yanıt bekliyor.

Tamamı altyapı patentli futbolcularla hafta içinde yeniden bir araya gelinip sözleşme imzalanması planlanıyor. Son 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, iç transferi çözdükten sonra teknik direktörünü netleştirecek. Transfer yasağını kaldırması zor olan Kaf-Kaf, takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Soner Tolungüç'le yollarını şartlarda anlaşamama sebebiyle ayırmıştı.

  1. 16.08.2020
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