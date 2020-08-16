Karşıyaka 5 futbolcuyla pazarlıkta
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundan Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kontratları biten diğer 5 futbolcuya teklifini sundu.
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundan Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, kontratları biten diğer 5 futbolcuya teklifini sundu. Fatih, Mustafa Değirmenci, Anıl, Harun ve takımdaki geleceği belirsiz olan Hakan Kuş'la masaya oturan yeşil kırmızılılar, oyuncularla pazarlığa girişti. Kaf-Kaf, takımın önemli silahlarına yaptığı teklife yanıt bekliyor.
Tamamı altyapı patentli futbolcularla hafta içinde yeniden bir araya gelinip sözleşme imzalanması planlanıyor. Son 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, iç transferi çözdükten sonra teknik direktörünü netleştirecek. Transfer yasağını kaldırması zor olan Kaf-Kaf, takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le yollarını şartlarda anlaşamama sebebiyle ayırmıştı.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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