Kaf-Kaf’ta 3 imza

İç transfer görüşmelerine başlayan Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi. Üç isim İzmir ekibiyle 2'şer yıllık kontrat uzattı. Öte yandan teknik direktör arayışında Erman Güraçar ismi ön plana çıktı.