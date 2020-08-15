Kaf-Kaf’ta 3 imza
İç transfer görüşmelerine başlayan Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi. Üç isim İzmir ekibiyle 2'şer yıllık kontrat uzattı. Öte yandan teknik direktör arayışında Erman Güraçar ismi ön plana çıktı.
İç transfer görüşmelerine başlayan Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi. Üç isim İzmir ekibiyle 2'şer yıllık kontrat uzattı. Öte yandan teknik direktör arayışında Erman Güraçar ismi ön plana çıktı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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