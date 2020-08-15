Kaf-Kaf’ta 3 imza - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Kaf-Kaf’ta 3 imza

Kaf-Kaf’ta 3 imza

Kaf-Kaf’ta 3 imza

İç görüşmelerine başlayan Karşıyaka, kaptan 'dan sonra ikinci kaptan Cenk, ve 'le de nikah tazeledi. Üç isim ekibiyle 2'şer yıllık kontrat uzattı. Öte yandan arayışında ismi ön plana çıktı.

İç görüşmelerine başlayan Karşıyaka, kaptan 'dan sonra ikinci kaptan Cenk, ve 'le de nikah tazeledi. Üç isim ekibiyle 2'şer yıllık kontrat uzattı. Öte yandan arayışında ismi ön plana çıktı.

  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf’ta 3 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA