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14 Ağustos 2020, Cuma
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Aşan kaldı

Aşan kaldı

3. Lig ekibi Karşıyaka, ilk imzayı kaptanı 'a attırdı. 32 yaşındaki ön libero, Kaf-Kaf'taki 7. sezonunu geçirecek. Stoper Metin ile de prensipte el sıkışıldığı kaydedildi. Fatih ve Arif'le de yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

3. Lig ekibi Karşıyaka, ilk imzayı kaptanı 'a attırdı. 32 yaşındaki ön libero, Kaf-Kaf'taki 7. sezonunu geçirecek. Stoper Metin ile de prensipte el sıkışıldığı kaydedildi. Fatih ve Arif'le de yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

  1. 14.8.2020
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