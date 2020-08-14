Aşan kaldı

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, ilk imzayı kaptanı Mustafa Aşan'a attırdı. 32 yaşındaki ön libero, Kaf-Kaf'taki 7. sezonunu geçirecek. Stoper Metin ile de prensipte el sıkışıldığı kaydedildi. Fatih ve Arif'le de yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.