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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler TFF 3. Lig Kaf-Kaf hoca arıyor

Kaf-Kaf hoca arıyor

Kaf-Kaf hoca arıyor

sürpriz şekilde yollarını ayırdığı 'ün yerine hoca arıyor.

sürpriz şekilde yollarını ayırdığı 'ün yerine hoca arıyor. İlk aday olan Sportif Direktör Atilla Güneş'in mevcut görevinde kalacağı belirtilirken; hedefin Cüneyt Biçer olduğu bildirildi.
  1. 11.8.2020
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