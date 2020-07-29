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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Burak’ı kaptı

Bandırma Burak’ı kaptı

Kocaelispor'un kaptanı , yeşilsiyahlı kulübe veda etti. Daha önce ayrılma kararı alan fakat taraftarın çabasıyla vazgeçen 25 yaşındaki oyuncu dün ayrılığı açıkladı. Burak'ın, ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Kocaelispor'un kaptanı , yeşil-siyahlı kulübe veda etti. Daha önce ayrılma kararı alan fakat taraftarın çabasıyla vazgeçen 25 yaşındaki oyuncu dün ayrılığı açıkladı. Burak'ın, ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

  1. 29.7.2020
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