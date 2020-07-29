Bandırma Burak’ı kaptı
Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman, yeşilsiyahlı kulübe veda etti. Daha önce ayrılma kararı alan fakat taraftarın çabasıyla vazgeçen 25 yaşındaki oyuncu dün ayrılığı açıkladı. Burak'ın, Bandırma ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman, yeşil-siyahlı kulübe veda etti. Daha önce ayrılma kararı alan fakat taraftarın çabasıyla vazgeçen 25 yaşındaki oyuncu dün ayrılığı açıkladı. Burak'ın, Bandırma ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
- 29.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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