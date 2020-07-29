Bandırma Burak’ı kaptı

Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman, yeşil-siyahlı kulübe veda etti. Daha önce ayrılma kararı alan fakat taraftarın çabasıyla vazgeçen 25 yaşındaki oyuncu dün ayrılığı açıkladı. Burak'ın, Bandırma ile anlaşma sağladığı öğrenildi.