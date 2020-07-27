Somaspor - Pazarspor | CANLI
3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Galip gelen tarafın 2. Lige yükseleceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal
Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut
SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
FİNALE NASIL GELDİLER?
TFF 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Somaspor play-off yarı final karşılaşmasında Muğlaspor'u 2-0 yenerek finale yükselmişti. Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla devirip adını finale yazdırmıştı.
- 27.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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