Somaspor - Pazarspor | CANLI - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Somaspor - Pazarspor | CANLI

Somaspor - Pazarspor | CANLI

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Galip gelen tarafın 2. Lige yükseleceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut

SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?
TFF 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Somaspor play-off yarı final karşılaşmasında Muğlaspor'u 2-0 yenerek finale yükselmişti. Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla devirip adını finale yazdırmıştı.

  1. 27.7.2020
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