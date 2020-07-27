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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Somaspor çok istiyor

Somaspor çok istiyor

 Pazarspor'la karşılaşacak Soma'da iddialı.

Pazarspor'la karşılaşacak Soma'da iddialı. Tecrübeli hoca, "Önümüzde bir maç kaldı. Hedefimiz kupayı Soma'ya götürmek. Oyuncularıma güvenim tam. Şampiyonluğu taraftarımızla kutlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
  1. 27.7.2020
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