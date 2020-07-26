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26 Temmuz 2020, Pazar
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şampiyon

Erzincan şampiyon

A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelen final maçında, Aksarayspor’u yenen , mutlu sona ulaştı.

3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Serik Belediyespor'un ardından 2. Lig mücadelesi veren iki ekibin final mücadelesinde gülen taraf, 68 Aksarayspor'u 2-1 yenen 24Erzincanspor oldu. Liglerin tescili sonrası sezonu 52 puanla ikinci sırada tamamlayan , 50 puanla üçüncü sırada olan Aksarayspor'u, Ethem ve Uğurcan'la yıktı.

GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Ilk yarıyı Ethem'in golüyle önde kapatan Erzincanspor'da, 61'de oyuna giren Uğurcan, 80'de takımını rahatlatan skoru belirledi. Aksarayspor'un şeref sayısı 90+3'te Fuat Yaman'dan geldi. Bu sonuçla Anagold 24Erzincanspor, TFF 3. Lig play-offlarında, TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım olmayı başardı.

  1. 26.7.2020
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