Erzincan şampiyon
A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelen final maçında, Aksarayspor’u yenen Erzincanspor, mutlu sona ulaştı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Serik Belediyespor'un ardından 2. Lig mücadelesi veren iki ekibin final mücadelesinde gülen taraf, 68 Aksarayspor'u 2-1 yenen 24Erzincanspor oldu. Liglerin tescili sonrası sezonu 52 puanla ikinci sırada tamamlayan Erzincanspor, 50 puanla üçüncü sırada olan Aksarayspor'u, Ethem ve Uğurcan'la yıktı.
GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
Ilk yarıyı Ethem'in golüyle önde kapatan Erzincanspor'da, 61'de oyuna giren Uğurcan, 80'de takımını rahatlatan skoru belirledi. Aksarayspor'un şeref sayısı 90+3'te Fuat Yaman'dan geldi. Bu sonuçla Anagold 24Erzincanspor, TFF 3. Lig play-offlarında, TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım olmayı başardı.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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